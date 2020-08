Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 10 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 – L’ostinazione di Annabelle: Annabelle è sicura del suo fascino. Per questo motivo pensa bene di continuare a sedurre Paul nella speranza che l’uomo si fidi talmente di lei da lasciare Lucy. In questo modo potrà archiviare facilmente la faccenda che la vede coinvolta nella morte di Romy. Paul però non ha nessuna intenzione di lasciarsi andare. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 10 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

