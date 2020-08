Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita tira un uovo a Felicia (Di domenica 9 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: nelle prossime puntate della telenovela spagnola, succederà qualcosa che, leggendo il titolo, potrebbe sembrare abbastanza spassoso, ma non lo è. Nell’articolo precedente su “Acacias 38” avevamo spiegato che gli abitanti apprendono la sconvolgente notizia del fallimento della Banca Americana. Successivamente insceneranno una protesta contro Alfredo, che insieme a Genoveva, li ha truffati. Rosina porterà davanti a casa della malvagia coppia delle uova, per tirarle al banchiere. In questa occasione, Bellita colpirà Felicia, che non gliela perdonerà e gliela farà pagare cara. Ma vediamo come si svolgono i fatti. Anticipazioni spagnole Una Vita: ... Leggi su pianetadonne.blog

