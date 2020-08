Anticipazioni Beautiful martedì 11 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Martedì 11 agosto 2020 – Xander decide di lasciare Zoe: Zoe continua a difendere suo padre e il suo posto di lavoro, anche se è stato già commesso un omicidio per salvaguardare questa posizione. L’indiffirenza di Zoe di fronte alla morte di Emma, lascia perplesso Xander che pensa di non avere più nulla a che fare con la ragazza. Per questo motivo decide di lasciarla una volta e per tutte. Ormai i due non sono più sulla stessa lunghezza d’0nda. L'articolo Anticipazioni Beautiful martedì 11 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke interrogano Flo! - ziaximyn : RT @TwBeautiful: ATTENZIONE: L'ARTICOLO CONTIENE ANTICIPAZIONI! Ancora dubbi sul nuovo interesse amoroso di Steffy, il bel Dottor Finnegan:… - TwBeautiful : ATTENZIONE: L'ARTICOLO CONTIENE ANTICIPAZIONI! Ancora dubbi sul nuovo interesse amoroso di Steffy, il bel Dottor Fi… - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful puntate americane, il crimine di Sally: Katie inorridita - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni USA: SALLY SPECTRA, ecco come uscirà di scena -