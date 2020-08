Anticipazioni Beautiful lunedì 10 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 – Xander ispeziona la macchina di Thomas: Xander è sicuro che Thomas ha ucciso l’unica persona che stava per raccontare la verità a Hope. Così pensa di entrare furtivamente nella macchina di Thomas per scovare qualche indizio della sua colpevolezza. Quello che troverà lo porterà a confermare la sua tesi. In siffatto contesto nota che Zoe è piuttosto critica nei suoi confronti, invece di apprezzare il suo desiderio di verità. Questa presa di posizione lascia il segno e lo invita a riflettere sulla necessità della loro relazione. L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 10 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

