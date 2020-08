Animal Crossing: New Horizons e Phil Spencer insieme nella prossima puntata del talk show Animal Talking (Di domenica 9 agosto 2020) Ecco qualcosa che sicuramente non si aspettava nessuno: il capo della divisione Xbox di Microsoft, il ben noto Phil Spencer, sarà l'ospite virtuale del prossimo episodio di Animal talking, il talk show digitale, realizzato interamente in Animal Crossing: New Horizons.Lo show è stato creato dallo scrittore di Rogue One: A Star Wars Story, Gary Whitta e ha già riscosso un grande successo con i suoi episodi precedenti, nei quali sono stati ospitate varie celebrità di grande fama, come Elijah Wood, Brie Larson e Selena Gomez.Phil Spencer prenderà posto nella sedia digitale di ... Leggi su eurogamer

