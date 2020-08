Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus (Di domenica 9 agosto 2020) Da Maestro a Mister, il passo è stato breve. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Poche ore dopo aver annunciato l'esonero di Maurizio Sarri, è arrivato il comunicato ufficiale che dava all'ex regista bianconero le chiavi della nuova Juventus fino al 30 giugno 2022, cambio epocale in un momento di profonda delusione. A poco è servito rimarcare l'importanza dei nove scudetti consecutivi, troppa è stata la delusione per l'eliminazione dalla Champions League contro il Lione. Quello di Pirlo è stato l'apprendistato più breve della storia: nominato responsabile della squadra Under 23 il 31 luglio, una manciata di giorni dopo è arrivata la ... Leggi su gqitalia

