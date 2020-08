Alaba: «Futuro? Mi sto concentrando solo sulla Champions League» (Di domenica 9 agosto 2020) David Alaba ha parlato del suo Futuro ai microfoni di Sky Deutschland minimizzando circa un suo addio al Bayern Monaco David Alaba è al centro di una difficile trattativa di rinnovo con il Bayern Monaco. L’esterno austriaco difficilmente prolungherà con il club bavarese e per questo tantissime big europee hanno iniziato a pensarci. Lui, tuttavia, taglia corto riguardo al suo Futuro come testimoniano le parole rilasciate a Sky Deutschland. Futuro – «Se sto pensando al Futuro? No, il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ItaSportPress : Bayern Monaco, Alaba non si sbilancia sull'Inter: 'Il mio futuro? Adesso penso alla Champions, non voglio...' -… - sportface2016 : #BayernMonaco | Le parole di #Alaba sul suo futuro - BombeDiVlad : ??? #Alaba non si sbilancia ??? 'Non penso al mio futuro' ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Inter… - sportli26181512 : Inter, senti Alaba: 'Il mio futuro? Non mi lascio distrarre da certe trappole...': Dopo la vittoria sul Chelsea che… - VittoRoto : #Alaba, in campo ieri nel 4-1 del Bayern sul Chelsea, commenta le voci sul suo futuro: 'Sono concentrato solo sul p… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Futuro Bayern Monaco, Alaba non si sbilancia sull’Inter: “Il mio futuro? Adesso penso alla Champions, non voglio…” ItaSportPress Alaba: «Futuro? Mi sto concentrando solo sulla Champions League

David Alaba ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Deutschland minimizzando circa un suo addio al Bayern Monaco David Alaba è al centro di una difficile trattativa di rinnovo con il Bayern Mona ...

Bayern Monaco, Alaba: “Futuro? Non mi lascio distrarre dalle trappole”

Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter, Barcellona e Real Madrid. Cinque dei club più importanti al mondo sono alla finestra per David Alaba, terzino austriaco che a fine stagione potrebbe lascia ...

David Alaba ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Deutschland minimizzando circa un suo addio al Bayern Monaco David Alaba è al centro di una difficile trattativa di rinnovo con il Bayern Mona ...Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter, Barcellona e Real Madrid. Cinque dei club più importanti al mondo sono alla finestra per David Alaba, terzino austriaco che a fine stagione potrebbe lascia ...