Agnelli e le italiane in Champions: lo schiaffo all’Atalanta si ritorce contro, adesso a Bergamo ridono… (Di domenica 9 agosto 2020) adesso a Bergamo ridono. Motivo? Ve lo spieghiamo subito. “Ho grande rispetto per quanto sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto? Penso poi alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell’Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi”. Ci siete arrivati? Probabilmente sì. Era inizio marzo, il calcio si apprestava a chiudere per vivere mesi infernali ed una situazione inedita. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, così parlava – in termini di riforme delle competizioni Uefa – nel corso del suo intervento all’FT ... Leggi su calcioweb.eu

