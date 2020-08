Afghanistan, Usa scenderanno sotto i 5mila soldati entro fine novembre (Di domenica 9 agosto 2020) Gli Stati Uniti scenderanno sotto quota 5mila soldati in Afghanistan entro la fine di novembre. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa americano Mark Esper, in un'intervista a Fox News. Esper ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia ANSA

Gli Stati Uniti scenderanno sotto quota 5mila soldati in Afghanistan entro la fine di novembre. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa americano Mark Esper, in un'intervista a Fox News.