Afghanistan, autobomba contro stazione di polizia: 9 agenti uccisi (Di domenica 9 agosto 2020) In Afghanistan un'autobomba si è scagliata contro una stazione della polizia provocando la morte di nove agenti. Il portavoce del Ministro degli Interni ha confermato la notizia. Nella mattinata di oggi in Afghanistan, un'autobomba si è lanciata a tutta velocità contro una stazione di polizia nella provincia di Ghazni. Lo scontro ha provocato l'uccisione di … L'articolo proviene da www.inews24.it.

