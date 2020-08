Afghanistan, autobomba contro stazione di polizia: 11 agenti morti. L’assemblea del Paese dà l’ok a liberazione di 400 prigionieri talebani (Di domenica 9 agosto 2020) Un’autobomba contro una stazione di polizia. L’attacco suicida è avvenuto questa mattina nella provincia centrale di Ghazni, in Afghanistan, e ha causato almeno nove morti tra gli agenti e 16 feriti. Gli assalitori, secondo le forze dell’ordine, hanno cercato di entrare nell’edificio ma sono stati uccisi. Sinora nessun gruppo armato ha rivendicato l’azione. Intanto l’assemblea degli anziani (Loya Jirga), al termine di un incontro durato tre giorni, ha approvato la liberazione di 400 prigionieri talebani. Lo scopo della decisione è quello di “rimuovere ostacoli per l’avvio dei negoziati di pace, fermare lo spargimento di sangue e per il bene ... Leggi su ilfattoquotidiano

