Addio a Franca Valeri, ironica signora di cinema e tv (Di domenica 9 agosto 2020) E' morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Valeri è stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana, di teatro e di cinema, nota ... Leggi su tg.la7

