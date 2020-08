Addio a Franca Valeri indimenticabile Sora Cecioni (Di domenica 9 agosto 2020) Lutto nella cultura italiana. A Roma è morta Franca Valeri. L’attrice aveva spento 100 candeline lo scorso 31 luglio. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. Indimenticabili la “Signorina Snob” e la “Sora Cecioni”. A partire dalla straordinaria prova al fianco di Alberto Sordi ne “Il vedovo” (1959) come poi “Crimen” di Camerini nel 1960, anno in cui in teatro è al Piccolo nella “Maria Brasca” di Testori, e via via sarà anche in spettacoli d’autore come “Fior di pisello” di Bourdet, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, e “Gin Game” di Coburn con Paolo ... Leggi su laprimapagina

