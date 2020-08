Accadde oggi: nel 1945 la bomba atomica su Nagasaki (Di domenica 9 agosto 2020) Il 9 agosto 1945 gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica (soprannominata “Fat Man”) sulla città giapponese di Nagasak. L’evento pose fine alla Seconda Guerra Mondiale e causò, solo nella città di Nagasaki, la morte immediata di 40 mila persone su 240 mila abitanti. Il numero totale delle vittime è di circa 80.000 persone, incluse quelle esposte alle radiazioni nei mesi successivi. La citta’ giapponese di Nagasaki commemora oggi, con cerimonie dal profilo basso a causa della pandemia, il 75° anniversario della sua distruzione in seguito alla bomba atomica. Nagasaki precipitò nell’inferno tre giorni dopo Hiroshima, in un attacco ... Leggi su meteoweb.eu

