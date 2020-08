Aborto senza ricovero: una finzione ideologica a scopo elettorale (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago – Hanno commentato, correttamente, che non vi è Speranza per questo governo. Probabilmente, neanche per l’Italia intera. La decisione presa dal ministro della Salute di eliminare il ricovero in ospedale in caso di Aborto tramite assunzione della pillola RU846 risulta quantomeno assurda, dato che sino a l’altro giorno, ossia prima di questa incredibile idea geniale, qualsiasi donna poteva abortire senza restrizione alcuna. Non più extrema ratio Il perimetro della legge 194, la introduttiva dell’Aborto, veniva oltretutto ferocemente allargato poiché il senso di questa norma si racchiude nel concetto di extrema ratio, e non di certo in un drammatico utilizzo quotidiano della pratica abortiva da parte di migliaia di donne le quali ritengono di avere il diritto di ... Leggi su ilprimatonazionale

