Aborto, Regione Piemonte contro le nuove linee guida sulla pillola Ru486: “Dubbi legali”. I ginecologi: “Grande successo per le donne” (Di domenica 9 agosto 2020) Il governo Conte sta rispettando “il diritto alla salute e alla scelta consapevole delle donne, garantito dalla legge 194“? A chiederlo, ai propri legali, è la Regione Piemonte, che vuole far luce sull’operato dell’esecutivo dopo che il ministro Roberto Speranza ha aggiornato le linee guida sulla pillola abortiva Ru486, introducendo l’assunzione senza ricovero e prorogando i termini fino alla nona settimana (al posto della settima, come previsto sinora). Ad annunciarlo è l’assessore agli Affari legali, Maurizio Marrone, di Fratelli d’Italia, intenzionato ad avere un parere dall’avvocatura della Regione guidata da Alberto Cirio prima di far applicare alla sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano

jokervilma : RT @fattoquotidiano: Aborto, Regione Piemonte contro le nuove linee guida sulla pillola Ru486: “Dubbi legali”. I ginecologi: “Grande succes… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Aborto, Regione Piemonte contro le nuove linee guida sulla pillola Ru486: “Dubbi legali”. I ginecologi: “Grande succes… - fattoquotidiano : Aborto, Regione Piemonte contro le nuove linee guida sulla pillola Ru486: “Dubbi legali”. I ginecologi: “Grande suc… - CorriereQ : Aborto, la Regione Piemonte frena sulle linee guida: dubbi di legalità - MAMADEFABRIZIO : RT @MediasetTgcom24: Aborto, la Regione Piemonte frena sulle linee guida: dubbi di legalità #aborto -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto Regione Aborto, Regione Piemonte: “Chiederemo un parere legale sulle nuove linee guida” Sky Tg24 Aborto farmacologico, la risposta della Regione Umbria: "Attendiamo le direttive del Ministero della Salute"

Siamo pronti, come sottolineato allora e confermato oggi, ad adeguarci ad una chiara ed univoca linea del Ministero”. “Ci eravamo conformati alle linee nazionali – ha affermato l’assessore regionale a ...

ADUC RU486 e day hospital. Un problema semplice con una soluzione semplice

Firenze, 8 Agosto 2020. Nei mesi scorsi il polverone sollevato dalla giunta regionale dell’Umbria che aveva bloccato l’erogazione della pillola abortiva RU486 con sistema di day hospital, ha fatto tor ...

Siamo pronti, come sottolineato allora e confermato oggi, ad adeguarci ad una chiara ed univoca linea del Ministero”. “Ci eravamo conformati alle linee nazionali – ha affermato l’assessore regionale a ...Firenze, 8 Agosto 2020. Nei mesi scorsi il polverone sollevato dalla giunta regionale dell’Umbria che aveva bloccato l’erogazione della pillola abortiva RU486 con sistema di day hospital, ha fatto tor ...