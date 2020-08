"Abbiamo salvato l'Italia". Speranza la spara grossissima: Alzano e Nembro? Si spaccia come un eroe (Di domenica 9 agosto 2020) Le spara grossissime, Roberto Speranza, il ministro della Salute che intervistato dal Corriere della Sera dice chiaro e tondo che "chiudere tutto ha salvato l'Italia". E ancora: "La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano". Parole pronunciate nei giorni della polemica scatenata dalla desecretazione dei verbali Cts, caso sul quale si dice "assolutamente sereno". Nel dettaglio, sulla vicenda dei comuni della Valbrembana, afferma: "Su Alzano e Nembro la spiegazione è semplice e lineare. Tra il 3 marzo e il Dpcm del 10 che chiude tutta l'Italia non c'è alcun buco. Il 4 marzo ricevo il verbale del Cts, che mi arriva sempre il giorno dopo. Il 5 avviso ... Leggi su liberoquotidiano

