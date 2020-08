A Beirut è guerriglia: oltre 230 manifestanti feriti. Ucciso un poliziotto (Di domenica 9 agosto 2020) Beirut, 9 ago – Clima politico rovente in Libano. Dopo l’esplosione che martedì ha letteralmente spazzato via il porto di Beirut, lasciandosi dietro oltre 159 morti e 6000 feriti, sembrano giungere al pettine tutti i nodi di un Paese da mesi sull’orlo di una gravissima crisi economica e sociale. Nella giornata di ieri una manifestazione di protesta, organizzata proprio per chiedere luce e giustizia sulla tragedia del porto, è degenerata in violentissimi scontri di piazza, culminati con 20 manifestati arrestati, e, secondo quanto riportato dalla stampa libanese, un impressionante totale di 238 feriti (70 tra le fila delle polizia), di cui oltre 60 ricoverati negli ospedali della martoriata capitale libanese. La catastrofe di martedì è stata, ... Leggi su ilprimatonazionale

