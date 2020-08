71 nuovi positivi in Lombardia, 1 decesso Coronavirus, a Bergamo ancora 5 casi (Di domenica 9 agosto 2020) Con 6.494 tamponi eseguiti, sono 71 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di domenica 9 agosto. Di questi 12 debolmente positivi e 3 a seguito di test. Il numero di ricoverati cala ancora: restano come sabato 8 agosto 9 i pazienti in terapia intensiva mentre negli altri reparti passano da 162 a 155 (-7). Leggi su ecodibergamo

