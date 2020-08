5 parlamentari hanno preso il bonus da 600 euro dell’Inps. Zingaretti e Di Maio: “Vergogna” (Di domenica 9 agosto 2020) “Una vergogna”, tuona Nicola Zingaretti, segretario Pd. “Chiedano scusa”, gli fa eco Luigi Di Maio. E son solo 2 dei tanti commenti al vetriolo che hanno raggiunto 5 parlamentari. A scatenare la loro ira uno scoop di Repubblica. A quanto pare, 5 deputati (e anche un “noto conduttore tv”) hanno richiesto e ottenuto dall’Inps il bonus da 600 euro durante la pandemia. Nessuna illegalità, ma lo scandalo ha fatto inalberare parecchie persone. I “furbetti” del bonus Nonostante percepiscano uno stipendio di oltre 12mila euro, 5 deputati della Repubblica italiana hanno deciso di approfittare del bonus del governo per arrotondare le proprie ... Leggi su thesocialpost

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - ricpuglisi : I parlamentari che hanno chiesto i #600euro dovrebbero essere pagati d'ora in poi 600 euro al mese. #INPS #FuoriINomi - carlucci_cc : RT @luigidimaio: 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iv… - MarcoPettinelli : presidente del senato: Dimissioni immediate per i 5 parlamentari che hanno chiesto il bonus 600 euro - Firma la pet… -