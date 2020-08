5 deputati chiedono bonus Inps da 600 euro, bufera sui “furbetti di Montecitorio”: “Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano” (Di domenica 9 agosto 2020) La direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps ha segnalato che 5 deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili, poi elevato a 1000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. Si tratterebbe di 3 deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. A norma di legge, spiega La Repubblica, che parla di 5 “furbetti di Montecitorio”, tutti i possessori di partita Iva, liberi professionisti e co.co.co, oltre ad alcune categorie di autonomi, avevano diritto di accedere all’indennità. Inps non fa ovviamente i nomi dei cinque ma sui social c’è ... Leggi su meteoweb.eu

sandraebasta : RT @Ilconservator: Gente che non arriva a fine mese e cinque deputati chiedono il bonus di 600€ all' INPS. L'incazzometr… - aurora_pianese : RT @LeonDonnoM5S: ?? 5 #DEPUTATI CHIEDONO #BONUS #INPS 600 EURO, #VERGOGNA! UNO SCHIAFFO AGLI #ITALIANI IN DIFFICOLTÀ !!! Abbiano il coragg… - magar0 : RT @lasoncini: della storia dei deputati che chiedono i seicento euro la cosa che mi fa impressione è l'incapacità di far di conto: è inevi… - Borderline_24 : Roma, 5 #Deputati chiedono il bonu 600 euro destinato a partite Iva e autonomi: #Polemiche - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Ansa: Deputati furbetti, inn 5 chiedono il bonus per le partite Iva. La rabbia di @matteosalvinimi : 'Come è possibile che un d… -