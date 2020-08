Zona rossa, quei 2 giorni di ritardo Ricciardi: «Cruciale agire subito» (Di sabato 8 agosto 2020) Il nodo dell’inchiesta: il Cts la chiese per Alzano il 3, Conte dice di aver visto il report solo il 5. Il consigliere del ministro: «Anche la Regione poteva decidere, ma non risultano atti». Leggi su ecodibergamo

Caos zone rosse, scontro Gori-Gallera. Salvini: "Conte bugiardo"

Il caso dei comuni della Bergamasca di Alzano Lombardo e Nembro continua ad alimentare il dibattito in Italia, in merito alla mancata istituzione della zona rossa a marzo. Il sindaco di Bergamo Giorgi ...

