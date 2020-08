Zona Rossa Alzano e Nembro, Conte ora scarica sul Comitato tecnico scientifico (Di sabato 8 agosto 2020) Nel rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione Lombardia sulla mancata Zona Rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, ora il premier Conte tira in ballo anche il Comitato tecnico scientifico affermando di fatto che in quei giorni cruciali anche i tecnici alla fine si convinsero di estendere la Zona Rossa a tutta la Regione. Un’affermazione quella del premier che rende ancora più complessa la ricerca della responsabilità sulla mancata chiusura di una delle zone più martoriate dal virus che ha trasformato Bergamo nel lazzaretto d’Italia. Ma facciamo un passo indietro. Dopo l’inchiesta di TPI sull’origine del focolaio nella Val Seriana che aveva rivelato, tra le ... Leggi su tpi

borghi_claudio : Ahi ahi giuseppi... Servono 'misure restrittive', l'appello inascoltato degli esperti per la zona rossa ad Alzano… - ricpuglisi : Tra quanti secondi @GiuseppeConteIT viene convocato dal Parlamento per giustificare la scelta di una Zona Rossa per… - giorgio_gori : Che il CTS avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esi… - PortaSud : RT @giorgio_gori: Che il CTS avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 g… - dileguossi : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte ha mentito sulla zona rossa • Cucù lo sconto al ristorante non c'è più • Il regim… -