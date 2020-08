Zingaretti cerca volontari per il vaccino, il web ha un’idea: “mandiamoci i politici” (Di sabato 8 agosto 2020) “Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo”. L’idea della rete. Ecco! – scrive con orgoglio Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, su Facebook – Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull’uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari”. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisa: “lo Spallanzani sta completando la ricerca dei ... Leggi su chenews

