Zaia si accorge improvvisamente che anche senza migranti i focolai di COVID-19 in Veneto ci sono lo stesso (Di sabato 8 agosto 2020) Qualche tempo fa Luca Zaia aveva dichiarato durante una conferenza stampa sul Coronavirus che “se non avessimo avuto i centri d’accoglienza non avremmo avuto importanti focolai”. Le sue affermazioni erano state celebrate sulla pagina facebook di Matteo Salvini, e il governatore aveva anche aggiunto che quelli che si trovano alla caserma Serena non hanno titolo a stare lì “perché nove su dieci non sono scappati dal morbo della fame” e “devono tornarsene a casa loro, punto”. Ieri però, come riferisce il Gazzettino, il governatore del Veneto ha parzialmente corretto il tiro parlando di una miriade di micro-focolai, causati essenzialmente dal virus di ritorno, portato da italiani e stranieri che rientrano da viaggi di ... Leggi su nextquotidiano

antorav10 : Solo Zaia si accorge di questa cosa? Forse chi ha deciso di lasciar vagare liberi i migranti per il nostro Paese VU… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia accorge Salvini ha un nemico nella Lega: Zaia. Se ne accorge anche il Financial Times L'HuffPost Autonomia? Col presidenzialismo

La febbre istituzionale è contagiosa al pari del Covid e non risparmia nessuno dei due schieramenti. Quello di governo è in fibrillazione per via del referendum sul taglio dei parlamentari ormai alle ...

Treviso, a 90 anni mette in fuga e fa arrestare truffatore

Insospettita da tali richieste, l’anziana è riuscita a far allontanare il giovane grazie ad una scusa e una volta rientrata in cucina si è accorta che alcuni cassetti erano aperti. Delle persone sotto ...

La febbre istituzionale è contagiosa al pari del Covid e non risparmia nessuno dei due schieramenti. Quello di governo è in fibrillazione per via del referendum sul taglio dei parlamentari ormai alle ...Insospettita da tali richieste, l’anziana è riuscita a far allontanare il giovane grazie ad una scusa e una volta rientrata in cucina si è accorta che alcuni cassetti erano aperti. Delle persone sotto ...