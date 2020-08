X-Men: confermato il revival Disney della serie animata (Di sabato 8 agosto 2020) I produttori di Insuperabili X-Men, la serie animata dei mutanti Marvel, hanno annunciato di essere in trattative con Disney per un revival dello show anni '90. Il team creativo che nel 1992 diede vita alla serie animata degli X-Men sta portando avanti una trattativa con la Disney per poter ridare vita allo show che, di conseguenza, troverebbe spazio in anteprima sulla piattaforma Disney+. Nella prima metà degli anni '90, Insuperabili X-Men (X-Men: The Animated series nella versione originale) spianò la strada a tutti quei fumetti che di lì a poco avrebbero intrapreso il medesimo salto sul piccolo schermo. Nell'era dei remake e dei revival, non stupisce quindi la possibilità che lo show ... Leggi su movieplayer

