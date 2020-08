Vodka Siberiana /6 – La vestale degli imperdonabili (Di sabato 8 agosto 2020) Attraversi il grande parcheggio, indossi ballerine dorate con la punta usurata. Indovini la presenza mansueta della donna. Aspetta il polacco che esercita l’abilissima virtù di viver d’espedienti. Tomek. Raggiungi la donna, la dimessa presenza vigila senza fretta sull’intercedere del tempo inutile in luogo di ore che ognuno chiama come può. Come ogni fatto della nostra esistenza, ognuno lo intitola come può. Le tue ore si chiamano inedia o rimpianto o errori. Nella pluralità dei tuoi, hai condotto gli anni, uno dietro l’altro, uno dietro l’altro si sono fissati su un brano di te, sui tuoi occhi con un’esitazione che compare a scudo a tutte le novità. Le novità sono disillusioni, da allora. Ti avevano avvertito: non sarai amata di più. Questo assillo lo trascinerai nei tuoi romanzi, avresti desiderato ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Vodka Siberiana /6 – La vestale degli imperdonabili - clikservernet : Vodka Siberiana /6 – La vestale degli imperdonabili - Noovyis : (Vodka Siberiana /6 – La vestale degli imperdonabili) Playhitmusic - - costi_mila : @ValdanoMarco @_dis_creetastem Ho solo una paura, che la Flo con la sua meravigliosa solarità sicula scioglie la ne… - clikservernet : Vodka siberiana /5 – La gente sbagliata -

Ultime Notizie dalla rete : Vodka Siberiana Vodka siberiana /4 – ‘Quanti anni hai?’ Il Fatto Quotidiano Vodka Siberiana /6 – La vestale degli imperdonabili

Attraversi il grande parcheggio, indossi ballerine dorate con la punta usurata. Indovini la presenza mansueta della donna. Aspetta il polacco che esercita l’abilissima virtù di viver d’espedienti. Tom ...

Vodka siberiana /5 – La gente sbagliata

La creaturina somigliava a Joyce Carol Oates. Aveva un viso piccolo e scarnificato, come ignaro della corruttibilità. Aveva sempre freddo, era una mistica, presumi. C’era in lei qualcosa di sovrumano.

Attraversi il grande parcheggio, indossi ballerine dorate con la punta usurata. Indovini la presenza mansueta della donna. Aspetta il polacco che esercita l’abilissima virtù di viver d’espedienti. Tom ...La creaturina somigliava a Joyce Carol Oates. Aveva un viso piccolo e scarnificato, come ignaro della corruttibilità. Aveva sempre freddo, era una mistica, presumi. C’era in lei qualcosa di sovrumano.