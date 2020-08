Viviana Parisi, trovato il corpo: “il marito l’ha riconosciuta” | Paura per il bambino (Di sabato 8 agosto 2020) Viviana Parisi, trovato il corpo. “marito ha riconosciuto vestiti e gioielli”. Il volto è sfigurato dai cinghiali ma non dovrebbero esserci più dubbi, purtroppo. Oggi la notizia del ritrovamento di un cadavere nei boschi di Caronia. Il dubbio: era Viviana Parisi o un’altra donna di cui si era denunciata la scomparsa ore prima? Ora sembra non esserci più nessun dubbio anche perché l’altra donna è stata ritrovata, viva. In serata è arrivata la conferma: secondo quanto si apprende da fonti investigative, il cadavere è di Viviana, riconosciuta dalla fede al dito con scritto il nome del marito, Daniele Mondello. Ancora nessuna traccia ... Leggi su chenews

