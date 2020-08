Viviana Parisi scomparsa con il figlio: trovata donna senza vita nei boschi di Caronia (Di sabato 8 agosto 2020) Messina ultim’ora: il corpo senza vita di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel Messinese, proprio nell’area in cui sono in corso le ricerche della dj 43enne Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni. Madre e figlio sono scomparsi dopo un incidente d’auto avvenuto nella mattinata del 3 agosto scorso sull’Autostrada Messina-Palermo, tra Sant’Agata di Militello e santo Stefano di Camastra. Trovato cadavere di donna nel luogo in cui è scomparsa Viviana Parisi Si apprende che il viso della donna sarebbe irriconoscibile e che al momento è impossibile stabilire un collegamento certo tra il ... Leggi su urbanpost

