Viviana Parisi | ritrovato un cadavere nel bosco | Volto irriconoscibile Italia col fiato sospeso | e Gioele?

Una possibile, terrificante, drammatica svolta nel caso di Viviana Parisi, la donna di 43 anni scomparsa insieme al figlio Gioele, di 4 anni, dopo un piccolo incidente sull'autostrada nei pressi di Caronia, sulla Messina-Palermo. È stato infatti trovato un cadavere nella fitta boscaglia attorno all'autostrada. Il corpo è quello di una donna: indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi. Il Volto però non è riconoscibile. Il cadavere è in via di identificazione da parte della scientifica. Ovvio il sospetto che possa trattarsi proprio di Viviana Parisi. Da giorni 70 uomini stanno setacciando la zona nei pressi dell'autostrada dove è avvenuto l'incidente.

