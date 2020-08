Viviana Parisi, ritrovato un cadavere nel bosco: "Volto irriconoscibile". Il Fatto: "È lei". E Gioele? (Di sabato 8 agosto 2020) Una possibile, terrificante, drammatica svolta nel caso di Viviana Parisi, la donna di 43 anni scomparsa insieme al figlio Gioele, di 4 anni, dopo un piccolo incidente sull'autostrada nei pressi di Caronia, sulla Messina-Palermo. È stato infatti trovato un cadavere nella fitta boscaglia attorno all'autostrada. Il corpo È quello di una donna: indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi. Il Volto però non È riconoscibile. Il cadavere È in via di identificazione da parte della scientifica. Ovvio il sospetto che possa trattarsi proprio di Viviana Parisi. Da giorni 70 uomini stanno setacciando la zona nei pressi dell'autostrada dove ... Leggi su liberoquotidiano

