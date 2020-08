Viviana Parisi: la dj potrebbe essere ancora viva (AGGIORNAMENTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Viviana Parisi (43 anni)è la donna scomparsa da Caronia assieme al figlioletto Gioele. Da sei giorni non si ha più alcuna notizia dei due. Secondo il pm Angelo Cavallo, la donna potrebbe essere ancora viva. Le indagini farebbero pensare a un allontanamento volontario, anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Gli inquirenti hanno ricostruito i 20 minuti precedenti alla scomparsa di Viviana e Gioele. Come leggiamo dal Giornale di Sicilia, gli scontrini del pedaggio mostrano come ci siano proprio 20 minuti di buco tra l’uscita di casa e il momento in cui la donna è rientrata. Viviana Parisi abitava a Venetico, si sarebbe allontanata per raggiungere Milazzo. Al marito aveva detto che si sarebbe fermata ... Leggi su kontrokultura

