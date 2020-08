Viviana Parisi, il corpo della dj scomparsa è stato ritrovato a Caronia. Continuano le ricerche del piccolo Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) È della dj Viviana Parisi, la 43 anni originaria di Torino scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni sei giorni fa, il cadavere ritrovato nel pomeriggio nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, in Sicilia, a 500 metri dall’autostrada. Il corpo era irriconoscibile e in stato di decomposizione: la donna è stata riconosciuta dalla fede nuziale, al cui interno c’è il nome del marito, Daniele Mondello. Il quale aveva già confermato che sul corpo erano stati ritrovati i vestiti che Parisi indossava il giorno in cui è scomparsa col figlio. Secondo il medico legale, la donna potrebbe essere deceduta lo stesso giorno in cui ... Leggi su open.online

