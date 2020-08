Vincenzo Spadafora: “Mi ero dimesso, sono stato accerchiato da chi pensa alla propria poltrona” (Di sabato 8 agosto 2020) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha ammesso di essersi dimesso e di aver ricevuto il secco no del premier Conte dopo alcune divergenze interne al Movimento 5 Stelle: “La mia carica assediata da chi teme di perdere potere, accerchiata da chi pensa alla propria poltrona. Finalmente stiamo per dare al mondo dello sport una governance chiara, finalmente si cambia un sistema fermo da decenni, finalmente verranno previsti per i lavoratori tutele e garanzie. Sembrava essersi creata una frattura con alcuni parlamentari del Movimento ma, affrontando coi colleghi il merito delle questioni, abbiamo superato facilmente le divergenze. Del resto io sono qui per difendere il mondo dello ... Leggi su sportface

