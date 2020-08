"Vigliacco: buoni a Roma e cattivi in Lombardia". Verbali desecretati, Sallusti fucila Casalino: è lui il vero "colpevole" (Di sabato 8 agosto 2020) I Verbali hanno fatto emergere la verità: fu Giuseppe Conte, contro ogni consiglio del Comitato tecnico scientifico, a volere il lockdown del Paese. Così come fu sempre lui a non stabilire la zona rossa ad Alzano e Nembro. Nonostante questo Alessandro Sallusti non vuole metterlo alla gogna: "Ma noi non cambiamo opinione e giudizio rispetto a quanto abbiamo espresso nei mesi scorsi a proposito degli amministratori lombardi. Quell'emergenza fu un fulmine a ciel sereno che colse tutti di sorpresa e impreparati, a Milano come a Roma: governatori, ministri, premier e scienziati hanno fatto del loro meglio, anche se con il senno di poi è evidente che quel meglio non è bastato a limitare i danni". Però e c'è un però, il ... Leggi su liberoquotidiano

