Vigile urbano contagiato, le richieste del sindacato (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiC’è una nota del sindacato che rappresenta la polizia municipale di Salerno e della segreteria della Cgil dopo la notizia del contagio di un operatore della Polizia Locale di Salerno. “Senza fare allarmismo, bisogna tenere alta l’attenzione e continuare a garantire agli operatori il massimo della sicurezza all’interno e all’esterno della struttura – si legge -. Gli operatori della Polizia Locale sono impiegati durante l’emergenza in importanti e delicate operazioni di ordine pubblico per garantire il controllo del territorio ed evitare il pericolo di assembramenti, pertanto va loro garantita tutta la sicurezza per poter espletare al meglio il servizio”. La nota fa presente che il Comando della Polizia Municipale di Salerno si è subito attivato per la sanificazione dei ... Leggi su anteprima24

