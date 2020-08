Victoria Monét: JAGUAR | Recensione Album (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo anni di attesa, una delle migliori promesse dell’R&B debutta con JAGUAR, un Album che mette in mostra tutti i suoi migliori talenti. Ecco perché giungere a scoprire Victoria Monét. Il debutto di Victoria Monét Delicata, eterea, sempre elegante. Victoria Monét è una presenza ancora underground nel mondo dell’R&B, ma è determinata a farsi notare e sentire. Ha rilasciato due progetti discografici, dividi ciascuno in due parti corrispondenti ad altrettanti EP. Si è fatta una gavetta di anni scrivendo canzoni per alcuni dei nomi più importanti dell’R&B e del rap. Veterani come Nas, Diddy, Lupe Fiasco, ma anche nuove facce come le Fifth Harmony e l’amica di sempre Ariana Grande. Una grossa fetta del successo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

