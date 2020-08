Via libera al decreto Agosto, risorse per cento miliardi (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge di agosto, con numerosi interventi per sostenere l’economia. Il “pacchetto” del dl Agosto approvato dal Cdm “conclude una serie di interventi per 100 miliardi complessivi” a favore della ripresa e del sostegno dell’economia italiana”. Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle finanze, lo dice in conefrenza stampa a Palazzo Chigi. Insomma, il governo ha “dimostrato di essere in grado di avere la determinazione di fornire uno stimolo fiscale molto forte”, dice Gualtieri, per affrontare “l’impatto della crisi e favorire la ripresa”.NO AI LICENZIAMENTI FIN QUANDO CI SONO CIG E SGRAVI FISCALI Leggi su dire

