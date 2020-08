Via libera al decreto agosto: ecco cosa prevede (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto agosto «salvo intese tecniche». L’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 7 agosto, intorno alle 22, quando il premier Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa dopo una giornata di tensioni. Leggi su vanityfair

AzzolinaLucia : Con il via libera al #DecretoAgosto arrivano altri 1,3 mld per la ripartenza di settembre, per spazi, organico e pe… - petergomezblog : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, de… - Agenzia_Ansa : 'Capisco i giovani che hanno desiderio di #movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute… - Stefano_Lupus : RT @petergomezblog: Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, decont… - Europeo91785337 : RT @petergomezblog: Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, decont… -