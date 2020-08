“Venti minuti…”. Scomparsa Viviana Parisi e il figlio Gioele: che cosa hanno scoperto (Di sabato 8 agosto 2020) Il caso della Scomparsa di Viviana Parisi, la dj e vocalista Scomparsa con il figlio Gioele sull’autostrada vicino alla cittadina di Caronia, è “uno dei casi più difficili che mi sia trovato ad affrontare”. Lo afferma intervistato su La Stampa, Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti impegnato nelle indagini che rivolgendosi a chi racconta di avere visto una donna e un bambino che oltrepassavano un guard rail. Angelo Cavallo afferma: “Questa testimonianza – preziosissima – arriva a noi soltanto ‘de relato’, riferita da terzi. Faccio appello a questi testimoni, ovunque siano, perché si facciano vivi, basta che vadano in qualsiasi ufficio delle forze dell’ordine, in qualsiasi parte d’Italia”. ... Leggi su caffeinamagazine

iangallagherx_ : RT @obrienbase: raga sono al mare e all’ombrellone di fianco a me c’è una bambina che urla da venti minuti ad un’ape “VAI VIA VAI VIA” senz… - channieseyes : RT @obrienbase: raga sono al mare e all’ombrellone di fianco a me c’è una bambina che urla da venti minuti ad un’ape “VAI VIA VAI VIA” senz… - ilyonedslaughs : RT @obrienbase: raga sono al mare e all’ombrellone di fianco a me c’è una bambina che urla da venti minuti ad un’ape “VAI VIA VAI VIA” senz… - Obi1K2 : RT @RaiNews: Un buco di venti minuti. Venti minuti che potrebbero risolvere il caso di Viviana Parisi scomparsa lunedì 3 agosto con il figl… - deanelaveau : RT @primrosefleury: sono sveglia da venti minuti e sto già esplodendo per il troppo amore da voler dare al mio ragazzo -

Ultime Notizie dalla rete : “Venti minuti…”