Venezuela | 2 americani condannati per tentata invasione

(ANSA-AFP) - CARACAS, 08 AGO - Due cittadini americani sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per "incursione armata". Secondo l'accusa, avevano tentato una "invasione" del paese dal ...

