Vanessa Incontrada bellissima senza trucco su Instagram: “L’età non ha tempo” (Di sabato 8 agosto 2020) Tantissime lentiggini, occhi vispi e un sorriso spettacolare: Vanessa Incontrada incanta sempre tutti con la sua naturale bellezza, senza ricorrere a tanti fronzoli. L’attrice ha condiviso su Instagram uno scatto mostrandosi senza trucco e con i capelli legati, intenta a godersi la spiaggia sulla sua sdraio. “L’età non ha tempo… Besitos amigos!”, così Vanessa ha salutato il suo pubblico social. Le parole da lei utilizzate sono importanti nella loro semplicità, poiché ricordano a tutte le donne che nessuna deve sentirsi più o meno bella in relazione agli anni che ha. Non potevamo aspettarci frasi diverse dalla splendida attrice, che hanno ricevuto consenso anche da molti fan e dalla cantante Noemi, che ha ... Leggi su dilei

