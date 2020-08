Vaccino Covid: la Russia in vantaggio (Di sabato 8 agosto 2020) Il governo russo sostiene di essere avanti su decine di rivali globali – tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito – nella corsa alla produzione di un valido Vaccino Covid, dicendo che avrebbe iniziato la produzione di un Vaccino il mese prossimo e iniziato l’immunizzazione di massa entro ottobre. Russia prima a produre … Leggi su periodicodaily

Adnkronos : Covid, Spallanzani: 'Cerchiamo volontari per sperimentazione vaccino' - HuffPostItalia : 'Spallanzani pronto a sperimentare vaccino anti-Covid sull'uomo': si parte il 24 agosto - fattoquotidiano : Vaccino contro il Covid, ecco tutti i candidati: come funzionano e a che punto sono i test - paolasoriani53 : RT @MinervaMcGrani1: Stento a crederci...un giornalista intellettualmente onesto, Antonio Grizzuti,autore dell’articolo postato, ha avuto i… - AgnelloMistico : RT @CesareSacchetti: Lo Spallanzani di Roma cerca volontari, alias cavie da laboratorio, per sperimentare il vaccino contro il Covid. Spera… -