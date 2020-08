Vaccino anti-Coronavirus, il 24 agosto allo Spallanzani prende il via la sperimentazione sull’uomo (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, Vaccino Spallanzani: dal 24 agosto sperimentazione su uomo prenderà il via il prossimo 24 agosto la sperimentazione sull’uomo del Vaccino anti-Coronavirus messo a punto dall’ospedale Spallanzani, il nosocomio di Roma specializzato nella cura delle malattie infettive. A darne notizia è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del Vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull’uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni ... Leggi su tpi

