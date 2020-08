Usa, su Instagram con la cerniera dei pantaloni abbassata: presidente pro-Trump di un prestigioso college evangelico “congedato” (Di sabato 8 agosto 2020) “Altre foto della vacanza. Un sacco di buoni amici ci ha fatto visita sullo yacht. Garantisco che nel mio bicchiere c’è solo acqua nera”. Il testo era quello di un post su Instagram pubblicato da Jerry Falwell, grande sostenitore di Donald Trump, nonché presidente della Liberty University in Virginia, uno dei più grandi college evangelici del mondo. Ma il post è stato cancellato: era accompagnato da un’immagine che ritraeva proprio Falwell reggere in una mano un bicchiere con un liquido scuro, mentre con l’altra abbracciava una ragazza (che non è la moglie) in top e pantaloncini aperti. Lui a fianco era con la cerniera abbassata dei pantaloni. Una foto che ha creato grande imbarazzo nella Liberty ... Leggi su ilfattoquotidiano

