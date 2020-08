Usa, avanzano le elezioni: Trump tuona contro Mosca (Di sabato 8 agosto 2020) avanzano, giorno dopo giorno, le fatidiche e cruciali elezioni Usa: Donald Trump prende parola e tuona contro Mosca. Poi arrivano le accuse da Hong Kong. Sarà ancora così per tre lunghi mesi. Finché non scatterà l’ora delle elezioni, con data 3 novembre, gli scontri verbali e non solo sembrano essere dietro l’angolo. Ora dopo ora. “Al microfono” ancora una volta lui: Donald Trump. Il tycoon non arresta il suo “show” elettorale. A sorpresa, nelle ultime 24 ore, il presidente Usa si è scagliato contro Mosca dichiarando che “da quelle parti non vogliono una mia nuova rielezione”. Un intervento a sorpresa perché lo stesso ... Leggi su bloglive

tan1at1ber1a : @RadioRadioWeb @amodeomatrix falliranno. come e' fallimentare la loro politica da decenni. Altrimenti saremmo in un… - gioalbarosa : @pippopotam0 Il ‘fungo’ era quello, anzi doppio fungo ?? Negli USA avanzano ipotesi attentato, forse, appunto, l’a… - thevscientist : La Ferrari che usa Photoshop è meglio non commentarla, ormai si commenta da sola (e i vostri commenti bastano e avanzano ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Usa avanzano Usa, avanzano le elezioni: Trump tuona contro Mosca BlogLive.it Le Borse di oggi, 7 agosto. Listini in cauto rialzo tra nuove tensioni Stati Uniti-Cina e mercato del lavoro Usa

MILANO Le Borse europee chiudono in lieve rialzo, in una giornata segnata dalle rinnovate tensioni tra Usa e Cina, dopo che Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la società cinese Bytedance a ...

Borse Europa, tensioni Usa-Cina colpiscono settori ciclici

(Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, da una parte penalizzate dalla performance delle borse asiatiche sulla scia delle crescenti tensioni Usa-Cina, dall’altra sostenute da risultati trimestra ...

MILANO Le Borse europee chiudono in lieve rialzo, in una giornata segnata dalle rinnovate tensioni tra Usa e Cina, dopo che Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la società cinese Bytedance a ...(Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, da una parte penalizzate dalla performance delle borse asiatiche sulla scia delle crescenti tensioni Usa-Cina, dall’altra sostenute da risultati trimestra ...