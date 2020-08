Uomo di 35 anni pugnalato a morte, altri feriti: rissa ad un party (Di sabato 8 agosto 2020) Un Uomo di 35 anni è stato pugnalato a morte e altri tre sono stati feriti. Sembrerebbe si tratti di una rissa diventata letale in seguito a un party casalingo. Un trentacinquenne è stato portato d’urgenza in ospedale in seguito a una ferita d’arma da taglio al torso, ma è deceduto poco tempo dopo il … Leggi su viagginews

Capezzone : Il 4 agosto di 26 anni fa, la morte di Giovanni Spadolini, figura da troppi dimenticata: storico, giornalista, prim… - mariocalabresi : Quel modo di raccontare sereno, pacato e sempre preparato che aveva Sergio #Zavoli è il suo più grande lascito e La… - chetempochefa : 'Appena ho tentato di sistemare il telo in spiaggia sotto un gazebo per stare un po' all'ombra, sono stato subito a… - SettenewsWeb : E' successo nelle scorse ore: durante un controllo effettuato lungo la SP 13, i Carabinieri di Legnano hanno arrest… - annamariamilf : Hei maschi...sto cercando un uomo in grado scoparmi come si deve. Sono diretta e concreta, no da fuori zona.Non ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo anni Uomo di 80 anni schiacciato dal suo trattore a Castagnole Lanze Quotidiano Piemontese Salvini, solidarietà a Sarri: 'Grande allenatore e uomo vero'

Forse Salvini, invece di buttare fango sull'informazione, farebbe bene a pensare alle numerose indagini che coinvolgono personaggi vicini alla Lega. Al centro dell’attacco del leader leghista ci sareb ...

Chi è Federico Cherubini, il nuovo uomo di riferimento dell’area tecnica della Juventus

Nelle ultime ore il nome di Federico Cherubini è stato accostato ad spesso con la Juventus e ad una nuova posizione di dirigente di riferimento nel club bianconero. Dopo un percorso come direttore gen ...

