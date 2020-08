“Un’Estate Gavota”, domani la conferenza di presentazione con l’anteprima del libro di Biazzo (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – Tutto pronto per la seconda edizione di “Un’Estate Gavota”, la manifestazione che si terrà a San Marco dei Cavoti. Si parte con la conferenza di presentazione che si terrà domani alle ore 18 presso i locali del Museo Modern a Palazzo Ielardi in Piazza Risorgimento. Introdurrà il dott. Roberto Cocca, Sindaco di San Marco dei Cavoti, e a seguire illustrerà brevemente i testi il dottor Stisi. In ultimo verrà presentato in anteprima nazionale l’ultimo libro di Salvatore Biazzo, che ha appena pubblicato “Grazie Ameri, a te Valenti”, in concomitanza dei cinquant’anni della trasmissione RAI “Novantesimo minuto”. Si fa presente che la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : “Un’Estate Gavota”