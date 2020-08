Una vita anticipazioni prima serata: tutta la verità su Agustina, che ne sarà di lei? (Di sabato 8 agosto 2020) Una vita torna in prima serata al sabato! Dopo gli episodi in onda nel pomeriggio di Canale 5, l’8 agosto 2020, ci aspetta una puntata lunga in prime time su Rete 4. E non potevano come sempre mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda parte dell’episodio 1022 in onda oggi e dell’episodio 1023 ( potrebbe andare in onda anche la prima parte dell’episodio 1024 di Acacias 38) ! Come avrete visto, le condizioni di Agustina sono molto gravi. La donna non è morta dopo la caduta dalla finestra. Ha cercato di togliersi la vita ma non ci è riuscita. In ogni caso Genoveva vuole che Ursula vada fino in fondo. E lo stesso dovrà fare Alfredo, che è pronto a imbrogliare tutti i vicini, per ... Leggi su ultimenotizieflash

mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - stanzaselvaggia : Caso Turci/Pascale. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire l… - albertoangela : Nella puntata di oggi di #PassaggioANordOvest, in seconda serata su @RaiUno, racconteremo la storia di una imprendi… - RTonyi : RT @Masse78: Si può essere amici anche senza vedersi ogni giorno, anche senza condividere ogni momento della vita, accettando scelte divers… - RibonSara : RT @Masse78: Si può essere amici anche senza vedersi ogni giorno, anche senza condividere ogni momento della vita, accettando scelte divers… -