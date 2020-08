Una Vita, 8 agosto 2020: anticipazioni puntata di oggi. La guerra tra Bellita e Felicia (Di sabato 8 agosto 2020) Una Vita, 8 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 8 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 13:40. La storia tra Cinta ed Emilio è già finita. Tra i due giovani c’è un forte sentimento, ma il loro diverso modo di vedere la relazione ha portato Emilio ha rompere la relazione sul nascere. Cinta infatti aveva intenzione di ufficializzare il loro amore appena i suoi genitori fossero partiti per l’Argentina. Lui invece non era molto d’accordo e avrebbe preferito un atteggiamento più cauto per non scandalizzare né sua madre, ... Leggi su zon

mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - stanzaselvaggia : Caso Turci/Pascale. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire l… - albertoangela : Nella puntata di oggi di #PassaggioANordOvest, in seconda serata su @RaiUno, racconteremo la storia di una imprendi… - robylum : @Stella6789 È un bellissimo pensiero. Una perfetta filosofia di vita ?? - sghi29 : RT @marrionad_diana: @sghi29 Eh vabbe.. Però è una vita che va il culo rotondo, ora che finalmente tocca a noi già deve finire!??? ?? ?? Poi… -